Кандидат на должность президента Игорь Додон намерен продолжать взвешенную внешнюю политику и во второй свой президентский срок. Об этом он заявил в рамках дебатов на общественном телеканале. «Нам не нужно искать врагов в России против Европы или в Европе против России. Мы – маленькое государство, должны дружить со всеми: и на Западе, и на Востоке, и с румынами, и с украинцами. Все нам братья, но каждый должен оставаться хозяином у себя дома. Приезжайте в гости, но без “унири”, без – ликвидации Республики Молдова», – сказал глава государства.