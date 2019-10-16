Кандидат в генпримары от ПСРМ – лицом к лицу с горожанами.

Дни, оставшиеся до всеобщих местных выборов, кандидат на пост генерального примара от Партии социалистов Ион Чебан проводит в постоянных встречах с жителями муниципия. Вот и в ми­нувшие выходные он побывал во всех секторах столицы и многих пригородах.

Все обещанное выполню

В секторе Центр речь, в числе прочих, шла о проблемах незаконного строитель­ства. Ион Чебан рассказал, какие терри­тории удалось отстоять фракции ПСРМ в Муниципальном совете за четыре года работы. «Я не только обещаю, но и вы­полняю обещанное – этим принципиаль­но отличаюсь от большинства электораль­ных конкурентов. Мы будем работать над тем, чтобы Кишинев стал по-настоящему процветающей столицей и был привле­кателен для туристов. Я участвую в этих выборах, чтобы победить. И я выиграю!» – добавил Чебан.

Без политических предпочтений

В центре внимания на встрече с жи­телями сектора Буюканы была проблема наркомании, очень обострившаяся в по­следние годы. Ион Чебан пообещал под­нять этот вопрос на уровне руководства страны и высказался за возврат муни­ципальной полиции. Кандидат подробно рассказал, как намерен решать пробле­мы разбитых тротуаров, нехватки парко­вок.

Чебан заверил граждан: «Вне зави­симости от результатов выборов, посте­пенно, по графикам всё запланированное будет осуществляться. При работе в при­мэрии у меня и моей команды не было и не будет политических предпочтений, де­ления проектов на «наши» и «плохие». Мы готовы и будем сотрудничать со всеми, кто, как и мы, желает Кишиневу процве­тания. Никто, кроме нас, не восстановит нашу столицу!»

Решим все серьезные проблемы

Одна из самых острых проблем сек­тора Рышкановка – ликвидация сельско­хозяйственного рынка на улице Богдана Воевода. Ион Чебан пообещал, что ры­нок, столь необходимый жителям сектора, обязательно будет организован. В ходе встречи обсуждались и вопросы приведе­ния в порядок годами не ремонтировав­шихся жилых домов, и разгрузки дорог, на которых постоянно возникают пробки, и устройства парковок, и неприятного за­паха, от которого страдают все.

«В моей программе управления Ки­шиневом предусмотрено решение всех самых серьезных проблем Кишинева и описаны конкретные шаги, которые мы с командой предпримем. После победы на выборах 20 октября мы незамедлительно начнем реализовывать нашу программу, и вскоре все кишиневцы почувствуют из­менения к лучшему!» – заявил Чебан.

Модернизируем Кишинев

Продуктивный разговор состоялся с жителями сектора Чеканы. Были рас­смотрены проблемы, с которыми сталки­ваются люди, живущие здесь, и расстав­лены приоритеты. «Я прекрасно понимаю жителей столицы, потому что до сих пор от бывших примаров они слышали толь­ко пустые разговоры и политические за­явления, а проблемы города оставались нерешенными. У нас есть десятки геопо­литических вопросов, которые нас раз­деляют, но тысячи насущных проблем, которые нас объединяют. Мы все в Киши­неве ходим по одним и тем же дорогам и тротуарам, мы водим наших детей в одни и те же детские сады, лечимся в одних и тех же больницах.

Люди ожидают конкретных решений всех проблем, и я, и моя команда – един­ственные, кто эти решения предлагает. Мы были в оппозиции в Муниципальном совете, но все же смогли многое изме­нить. Для разгрузки транспортного по­тока в направлении Рышкановки была от­ремонтирована улица Студенческая. Есть у нас и решения по устранению пробок на улице Алеку Руссо, а также на других улицах», – сказал на встрече Ион Чебан. Он напомнил, что на улице Марии Драган был обустроен сквер с великолепным па­норамным видом на Кишинев. Еще один сквер появился по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 29. Были обустроены сотни дет­ских и спортивных площадок, начат ре­монт многоквартирных домов. «Все эти проекты будут продолжены, – заверил кандидат. – Понимаю, что будущий при­мар должен будет все свое время и силы направить на модернизацию Кишинева. Я готов и хочу быть таким примаром».

Генпримар для всех жителей Кишинева

На встрече с жителями сектора Бота­ника после разговора о насущных пробле­мах и ответов на вопросы Ион Чебан заме­тил: «Я и моя команда – единственные, у кого есть конкретная программа развития Кишинева на ближайшие четыре года. У меня есть конкретные решения всех про­блем, есть знания и опыт, необходимые для того, чтобы быть генпримаром для всех жителей Кишинева. У меня компе­тентная команда, у которой есть желание и четкое видение того, как необходимо модернизировать столицу».

Знаем проблемы каждого пригорода

Встреча с жителями Вадул-луй-Водэ состоялась в местном Доме культуры. Ме­сто было выбрано не случайно: в прошлом году здание было отремонтировано, в том числе за счет муниципальных средств, на выделении которых настояла фракция ПСРМ в Муниципальном совете. Кроме того, были выделены деньги на восста­новление канализационных сетей, в том числе в Вэдулень, а также станции водо­очистки в городе. Вложения были сделаны и в ремонт дорог.

Ион Чебан рассказал собравшимся: «Наша команда всегда поддерживала пригороды. Вместе с другими советника­ми за четыре года нам удалось выделить рекордную сумму – 391 миллион леев – на все пригороды. Местные власти не могут реализовать крупные проекты без помощи примэрии Кишинева, поэтому в следующие четыре года эта сумма будет утроена. Средства мы направим на завер­шение работ по реконструкции фасада лицея имени Штефана Водэ, теплоизо­ляцию здания детского сада, строитель­ство стадиона и плавательного бассейна. Газификация пригородов – еще один при­оритет. Работы стартуют, самое позднее, в следующем году».

Кандидат отметил, что ему и его ко­манде знакомы проблемы каждого приго­рода, а потому они знают, что делать. Для каждого населенного пункта муниципия есть конкретные проекты, ознакомиться с которыми можно в любое время. Чебан призвал граждан голосовать за конкрет­ные программы. Он выразил уверенность, что сможет выиграть с первого тура, а сэ­кономленные средства будут вложены в проекты для развития, в том числе в при­городах.

Для благосостояния жителей

На встречах с жителями города Ко­дру и села Добруджа Ион Чебан заявил, что пригороды – это тоже Кишинев, и что примария должна делать все для того, чтобы у жителей всех населенных пунктов муниципия был современный транспорт, развитая социальная ин­фраструктура, качественно отремонти­рованные дороги, вода и канализация и другие блага. Кандидат заверил: «У нас есть конкретные результаты в каждом пригороде и проекты развития каждого населенного пункта в составе Кишинева. В примарии нет места политике или гео­политике. Примария должна работать на комфорт и благосостояние людей. Это я и буду делать!».

Столицей управляли некомпетентно

О насущных проблемах муниципия Ион Чебан говорил, и выступая в сред­ствах массовой информации. Так, в эфире программы «Эпицентр» на канале РЕН ТВ Молдова кандидат объяснил, каким об­разом можно разрешить ситуацию вокруг Центрального рынка. «Я считаю, что из района Центрально рынка в первую оче­редь нужно убрать автовокзал. Он создаёт проблему с трафиком, пробками, загряз­нением. Вместо вокзала можно построить многоуровневую парковку для централь­ной зоны Кишинёва, одну из четырёх, в которых город остро нуждается».

А в интервью Агентству Infoprim-Neo Ион Чебан высказал мнение, что сегодня столица выглядит как хозяйство, которым управлял некомпетентный хозяин.

«Существует нормативно-правовая база, но она часто не применяется. По­чему? Об этом нужно спросить бывших руководителей примэрии. Они предпочли позаботиться о личном кармане гораздо больше, чем об интересах жителей Киши­нева. Мы, советники ПСРМ, предприняли все возможные правовые меры, от блоки­рования строительных площадок до пода­чи судебных исков к компаниям, которые не соблюдали закон. Мы все время говори­ли, что проблемы начинаются сверху, вот почему я объявляю, что, приняв примэрию, вместе с командой советников мы устра­ним это явление. Вместе с командой мы уже провели обширный анализ около двух­сот зданий в Кишиневе, и почти у всех вы­явлены нарушения. Что касается зданий, оставленных в заброшенном состоянии, каждый случай должен быть рассмотрен. Либо владельцы возьмут на себя ответ­ственность за рациональное управление принадлежащими им объектами, либо будут наказаны, или, в худшем случае, по­теряют их. Кишинев не может и не должен плохо выглядеть. Тем более что некоторые владельцы получили активы при странных обстоятельствах. Я допускаю, что те, кто не выполнит требования примэрии, окажутся с разрушенными строениями, а затем че­рез суд мы вернем все затраты».

В сотрудничестве с гражданским обществом

В ходе общения с жителями муници­пия у Иона Чебана состоялась встреча с представителями гражданского обще­ства. В ней приняли участие активисты организаций «Primăria Mea», «Город без маршруток», «Verde.md», «Sporter.md», «Hai Moldova», «Ecodava» и других.

Подводя итоги встречи, кандидат от ПСРМ написал на своей странице в соци­альной сети:

«Я заверил этих молодых людей в том, что в качестве примара создам кон­сультативные советы, в которые войдут представители гражданского общества, по каждой сфере деятельности, наряду с главой муниципалитета и Муниципальным советом.

Нам нужно очень четко установить правовую форму деятельности этих сове­тов, а также годовой план сотрудничества примэрии с гражданским обществом.

Мы четко определим, как будет фи­нансироваться его деятельность, которая невозможна без поддержки из муници­пального бюджета.

Я предлагаю работать на кишиневцев, и без непосредственного, активного уча­стия жителей нашего города не удастся добиться всего того, что я предложил.

Я рад, что неравнодушные люди с эн­тузиазмом вносят свой вклад в развитие столицы, и я им обещаю: сотрудничество с гражданским обществом будет очень продуктивным!»

Голосуйте за поступки и конкретные программы!

Ион Чебан выступил с обращением ко всем жителям муниципия:

– У меня есть воля, знания и необ­ходимая сила, чтобы дать Кишиневу новую жизнь.

Я превращу столицу в современ­ный и уютный город, в котором мы захотим жить со всеми: детьми и мо­лодежью, стариками и людьми с осо­быми потребностями.

Я буду работать для каждого жи­теля, для каждой улицы, для каждого пригорода!

Мне нужна поддержка и доверие каждого из вас.

Вы решаете судьбу столицы на ближайшие четыре года.

20 октября проголосуйте за по­ступки и конкретные программы!

Кишинев для всех, Кишинев для тебя!

Елена Литовцева