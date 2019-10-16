Ион Чебан: Нас объединяют тысячи насущных проблем
Кандидат в генпримары от ПСРМ – лицом к лицу с горожанами.
Дни, оставшиеся до всеобщих местных выборов, кандидат на пост генерального примара от Партии социалистов Ион Чебан проводит в постоянных встречах с жителями муниципия. Вот и в минувшие выходные он побывал во всех секторах столицы и многих пригородах.
Все обещанное выполню
В секторе Центр речь, в числе прочих, шла о проблемах незаконного строительства. Ион Чебан рассказал, какие территории удалось отстоять фракции ПСРМ в Муниципальном совете за четыре года работы. «Я не только обещаю, но и выполняю обещанное – этим принципиально отличаюсь от большинства электоральных конкурентов. Мы будем работать над тем, чтобы Кишинев стал по-настоящему процветающей столицей и был привлекателен для туристов. Я участвую в этих выборах, чтобы победить. И я выиграю!» – добавил Чебан.
Без политических предпочтений
В центре внимания на встрече с жителями сектора Буюканы была проблема наркомании, очень обострившаяся в последние годы. Ион Чебан пообещал поднять этот вопрос на уровне руководства страны и высказался за возврат муниципальной полиции. Кандидат подробно рассказал, как намерен решать проблемы разбитых тротуаров, нехватки парковок.
Чебан заверил граждан: «Вне зависимости от результатов выборов, постепенно, по графикам всё запланированное будет осуществляться. При работе в примэрии у меня и моей команды не было и не будет политических предпочтений, деления проектов на «наши» и «плохие». Мы готовы и будем сотрудничать со всеми, кто, как и мы, желает Кишиневу процветания. Никто, кроме нас, не восстановит нашу столицу!»
Решим все серьезные проблемы
Одна из самых острых проблем сектора Рышкановка – ликвидация сельскохозяйственного рынка на улице Богдана Воевода. Ион Чебан пообещал, что рынок, столь необходимый жителям сектора, обязательно будет организован. В ходе встречи обсуждались и вопросы приведения в порядок годами не ремонтировавшихся жилых домов, и разгрузки дорог, на которых постоянно возникают пробки, и устройства парковок, и неприятного запаха, от которого страдают все.
«В моей программе управления Кишиневом предусмотрено решение всех самых серьезных проблем Кишинева и описаны конкретные шаги, которые мы с командой предпримем. После победы на выборах 20 октября мы незамедлительно начнем реализовывать нашу программу, и вскоре все кишиневцы почувствуют изменения к лучшему!» – заявил Чебан.
Модернизируем Кишинев
Продуктивный разговор состоялся с жителями сектора Чеканы. Были рассмотрены проблемы, с которыми сталкиваются люди, живущие здесь, и расставлены приоритеты. «Я прекрасно понимаю жителей столицы, потому что до сих пор от бывших примаров они слышали только пустые разговоры и политические заявления, а проблемы города оставались нерешенными. У нас есть десятки геополитических вопросов, которые нас разделяют, но тысячи насущных проблем, которые нас объединяют. Мы все в Кишиневе ходим по одним и тем же дорогам и тротуарам, мы водим наших детей в одни и те же детские сады, лечимся в одних и тех же больницах.
Люди ожидают конкретных решений всех проблем, и я, и моя команда – единственные, кто эти решения предлагает. Мы были в оппозиции в Муниципальном совете, но все же смогли многое изменить. Для разгрузки транспортного потока в направлении Рышкановки была отремонтирована улица Студенческая. Есть у нас и решения по устранению пробок на улице Алеку Руссо, а также на других улицах», – сказал на встрече Ион Чебан. Он напомнил, что на улице Марии Драган был обустроен сквер с великолепным панорамным видом на Кишинев. Еще один сквер появился по адресу ул. Мирча чел Бэтрын, 29. Были обустроены сотни детских и спортивных площадок, начат ремонт многоквартирных домов. «Все эти проекты будут продолжены, – заверил кандидат. – Понимаю, что будущий примар должен будет все свое время и силы направить на модернизацию Кишинева. Я готов и хочу быть таким примаром».
Генпримар для всех жителей Кишинева
На встрече с жителями сектора Ботаника после разговора о насущных проблемах и ответов на вопросы Ион Чебан заметил: «Я и моя команда – единственные, у кого есть конкретная программа развития Кишинева на ближайшие четыре года. У меня есть конкретные решения всех проблем, есть знания и опыт, необходимые для того, чтобы быть генпримаром для всех жителей Кишинева. У меня компетентная команда, у которой есть желание и четкое видение того, как необходимо модернизировать столицу».
Знаем проблемы каждого пригорода
Встреча с жителями Вадул-луй-Водэ состоялась в местном Доме культуры. Место было выбрано не случайно: в прошлом году здание было отремонтировано, в том числе за счет муниципальных средств, на выделении которых настояла фракция ПСРМ в Муниципальном совете. Кроме того, были выделены деньги на восстановление канализационных сетей, в том числе в Вэдулень, а также станции водоочистки в городе. Вложения были сделаны и в ремонт дорог.
Ион Чебан рассказал собравшимся: «Наша команда всегда поддерживала пригороды. Вместе с другими советниками за четыре года нам удалось выделить рекордную сумму – 391 миллион леев – на все пригороды. Местные власти не могут реализовать крупные проекты без помощи примэрии Кишинева, поэтому в следующие четыре года эта сумма будет утроена. Средства мы направим на завершение работ по реконструкции фасада лицея имени Штефана Водэ, теплоизоляцию здания детского сада, строительство стадиона и плавательного бассейна. Газификация пригородов – еще один приоритет. Работы стартуют, самое позднее, в следующем году».
Кандидат отметил, что ему и его команде знакомы проблемы каждого пригорода, а потому они знают, что делать. Для каждого населенного пункта муниципия есть конкретные проекты, ознакомиться с которыми можно в любое время. Чебан призвал граждан голосовать за конкретные программы. Он выразил уверенность, что сможет выиграть с первого тура, а сэкономленные средства будут вложены в проекты для развития, в том числе в пригородах.
Для благосостояния жителей
На встречах с жителями города Кодру и села Добруджа Ион Чебан заявил, что пригороды – это тоже Кишинев, и что примария должна делать все для того, чтобы у жителей всех населенных пунктов муниципия был современный транспорт, развитая социальная инфраструктура, качественно отремонтированные дороги, вода и канализация и другие блага. Кандидат заверил: «У нас есть конкретные результаты в каждом пригороде и проекты развития каждого населенного пункта в составе Кишинева. В примарии нет места политике или геополитике. Примария должна работать на комфорт и благосостояние людей. Это я и буду делать!».
Столицей управляли некомпетентно
О насущных проблемах муниципия Ион Чебан говорил, и выступая в средствах массовой информации. Так, в эфире программы «Эпицентр» на канале РЕН ТВ Молдова кандидат объяснил, каким образом можно разрешить ситуацию вокруг Центрального рынка. «Я считаю, что из района Центрально рынка в первую очередь нужно убрать автовокзал. Он создаёт проблему с трафиком, пробками, загрязнением. Вместо вокзала можно построить многоуровневую парковку для центральной зоны Кишинёва, одну из четырёх, в которых город остро нуждается».
А в интервью Агентству Infoprim-Neo Ион Чебан высказал мнение, что сегодня столица выглядит как хозяйство, которым управлял некомпетентный хозяин.
«Существует нормативно-правовая база, но она часто не применяется. Почему? Об этом нужно спросить бывших руководителей примэрии. Они предпочли позаботиться о личном кармане гораздо больше, чем об интересах жителей Кишинева. Мы, советники ПСРМ, предприняли все возможные правовые меры, от блокирования строительных площадок до подачи судебных исков к компаниям, которые не соблюдали закон. Мы все время говорили, что проблемы начинаются сверху, вот почему я объявляю, что, приняв примэрию, вместе с командой советников мы устраним это явление. Вместе с командой мы уже провели обширный анализ около двухсот зданий в Кишиневе, и почти у всех выявлены нарушения. Что касается зданий, оставленных в заброшенном состоянии, каждый случай должен быть рассмотрен. Либо владельцы возьмут на себя ответственность за рациональное управление принадлежащими им объектами, либо будут наказаны, или, в худшем случае, потеряют их. Кишинев не может и не должен плохо выглядеть. Тем более что некоторые владельцы получили активы при странных обстоятельствах. Я допускаю, что те, кто не выполнит требования примэрии, окажутся с разрушенными строениями, а затем через суд мы вернем все затраты».
В сотрудничестве с гражданским обществом
В ходе общения с жителями муниципия у Иона Чебана состоялась встреча с представителями гражданского общества. В ней приняли участие активисты организаций «Primăria Mea», «Город без маршруток», «Verde.md», «Sporter.md», «Hai Moldova», «Ecodava» и других.
Подводя итоги встречи, кандидат от ПСРМ написал на своей странице в социальной сети:
«Я заверил этих молодых людей в том, что в качестве примара создам консультативные советы, в которые войдут представители гражданского общества, по каждой сфере деятельности, наряду с главой муниципалитета и Муниципальным советом.
Нам нужно очень четко установить правовую форму деятельности этих советов, а также годовой план сотрудничества примэрии с гражданским обществом.
Мы четко определим, как будет финансироваться его деятельность, которая невозможна без поддержки из муниципального бюджета.
Я предлагаю работать на кишиневцев, и без непосредственного, активного участия жителей нашего города не удастся добиться всего того, что я предложил.
Я рад, что неравнодушные люди с энтузиазмом вносят свой вклад в развитие столицы, и я им обещаю: сотрудничество с гражданским обществом будет очень продуктивным!»
Голосуйте за поступки и конкретные программы!
Ион Чебан выступил с обращением ко всем жителям муниципия:
– У меня есть воля, знания и необходимая сила, чтобы дать Кишиневу новую жизнь.
Я превращу столицу в современный и уютный город, в котором мы захотим жить со всеми: детьми и молодежью, стариками и людьми с особыми потребностями.
Я буду работать для каждого жителя, для каждой улицы, для каждого пригорода!
Мне нужна поддержка и доверие каждого из вас.
Вы решаете судьбу столицы на ближайшие четыре года.
20 октября проголосуйте за поступки и конкретные программы!
Кишинев для всех, Кишинев для тебя!
Елена Литовцева