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Газета "Кишиневские новости"

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Влах: Депутаты сделали важный шаг навстречу жителям Гагаузии

Влах: Депутаты сделали важный шаг навстречу жителям Гагаузии
03 декабря
21:16 2020
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Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила благодарность депутатам парламента, поддержавшим принятие в первом чтении пакета законопроектов, разработанных в рамках совместной межпарламентской группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии с участием европейских экспертов. «Дебаты вокруг данных законопроектов ведутся в парламенте с 2016 года, и мы внимательно следим за их судьбой. Парламентарии Молдовы сделали важный шаг навстречу жителям Гагаузии и, проявив политическую волю, доказали готовность поэтапно устранять накопившиеся противоречия во взаимоотношениях между центральными властями и регионом», – написала Ирина Влах на своей странице в социальной сети. Она также призвала все парламентские фракции объединиться и проголосовать за эти законопроекты во втором чтении.

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