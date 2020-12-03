Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила благодарность депутатам парламента, поддержавшим принятие в первом чтении пакета законопроектов, разработанных в рамках совместной межпарламентской группы парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии с участием европейских экспертов. «Дебаты вокруг данных законопроектов ведутся в парламенте с 2016 года, и мы внимательно следим за их судьбой. Парламентарии Молдовы сделали важный шаг навстречу жителям Гагаузии и, проявив политическую волю, доказали готовность поэтапно устранять накопившиеся противоречия во взаимоотношениях между центральными властями и регионом», – написала Ирина Влах на своей странице в социальной сети. Она также призвала все парламентские фракции объединиться и проголосовать за эти законопроекты во втором чтении.