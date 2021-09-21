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Газета "Кишиневские новости"

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КС проверит правомерность поправок ПДС в закон о прокуратуре

КС проверит правомерность поправок ПДС в закон о прокуратуре
21 сентября
20:36 2021
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«Сегодня вместе с г-ном Владимиром Ворониным подписали и подали запрос в Конституционный суд о проверке конституционности закона №102 от 24 августа 2021 года об изменении закона о прокуратуре. Считаем, что этот закон нарушает конституционные положения, принципы разделения властей и ведет к вмешательству в деятельность Высшего совета прокуроров. Власть хочет подчинить юстицию и прокуратуру. Хотят получить карманного прокурора»,- написал Боля.

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