«Сегодня вместе с г-ном Владимиром Ворониным подписали и подали запрос в Конституционный суд о проверке конституционности закона №102 от 24 августа 2021 года об изменении закона о прокуратуре. Считаем, что этот закон нарушает конституционные положения, принципы разделения властей и ведет к вмешательству в деятельность Высшего совета прокуроров. Власть хочет подчинить юстицию и прокуратуру. Хотят получить карманного прокурора»,- написал Боля.