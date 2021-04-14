Молодые ученые из Санкт- Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики нашли способ сделать перевязочные материалы из паутины пауков-птицеедов. Вообще лечебные свойства паутины науке известны давно. Аминокислоты, из которых состоит паутина, сродни человеческим, благодаря чему ее можно использовать для восстановления тканей. Однако оказалось, что перевязочные материалы можно изготавливать только из паутины птицеедов. В Европе эти пауки водятся только в Испании, Португалии и южных регионах Италии, поэтому в университете они живут в лаборатории. Паутина у них не радиальная, как у широко распространенных у нас пауков, а в виде цельного полотна, служащего, например, подстилкой в местах обитания этих членистоногих.

В паутине уже содержатся все необходимые лечебные вещества, а исследователи научились изготавливать из нее своего рода желе. Его можно использовать в качестве материала для 3D-печати и получать таким образом, например, лейкопластырь или импланты для протезирования поврежденных костей или хрящей. А если добавить наночастицы, материал станет более эластичным передает «МИР24».