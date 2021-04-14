Швейцария всегда считалась очень надежной в финансовом отношении страной. Недавно появилось еще одно подтверждение этого факта. В Книгу рекордов Гиннесса внесли монету в десять сантимов. Она была отчеканена свыше ста сорока лет назад и все еще находится в обращении. Ее везде свободно принимают в качестве платежного средства, и, что самое интересное, дизайн монеты все это время не менялся. Так что это самая старая действительная монета в мире. Стабильность, что тут скажешь!

Десять сантимов – не единственный швейцарский монетный рекордсмен. Есть еще одно монета, фигурирующая в Книге Гиннеса, правда, она совсем молодая. В прошлом году была выпущена памятная монета по случаю 65-летия кончины великого физика Альберта Эйнштейна. Она оказалась самой маленькой памятной монетой в мире. Вес раритета – чуть больше шести сотых грамма, а диаметр – менее трех миллиметров, передает ТАСС.