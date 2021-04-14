В ходе телепередачи на частном канале глава государства признала, что эффективность онлайн-обучения низкая, но «нужно выдержать эти меры».

В то же время Майя Санду считает, что непройденный учебный материал, можно будет наверстывать после пандемии.

«Министерство образования должно работать, чтобы сразу после выхода из сложной фазы пандемии перейти к наверстыванию», – заявила Санду.

14 апреля члены общественной ассоциации «Солидарные родители» провели пресс-конференцию, обратив внимание на то, как применяется дистанционное обучение. Родители считают, что данный метод применяется неэффективно и может сказаться на физическом и умственном развитии детей.