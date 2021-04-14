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Газета "Кишиневские новости"

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Спустя 20 лет США выводит войска из Афганистана

Спустя 20 лет США выводит войска из Афганистана
14 апреля
12:31 2021
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По решению президента США Джо Байдена, американские военные покинут Афганистан 11 сентября.

В прошлом году администрация Дональда Трампа пришла к договоренности с Талибаном, что вывод американских войск будет завершен к 1 мая 2021 года. Ранее президент Байден уже заявлял, что осуществление плана к установленной крайней дате невозможно. В соответствии с новыми договоренностями, последний день для вывода войск США из Афганистана совпадает с 20-летней годовщиной террористических актов, совершенных «Аль-Каидой» и повергших весь мир в ужас. Представители администрации США предупредили Талибан, исламистское движение, признанное Советом Безопасности ООН в 2003 году террористической организацией, что в случае нападения на американских солдат во время вывода войск из Афганистана, они встретят вооруженный отпор. Решение Штатов сигнализирует о потребности завершить 20-летний конфликт в Афганистане и сконцентрироваться на более насущных опасностях.

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