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Газета "Кишиневские новости"

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Facebook перепутал название французского города с оскорблением

Facebook перепутал название французского города с оскорблением
14 апреля
12:31 2021
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Facebook раскритиковали за временную блокировку официальной страницы французского города Бич.

Алгоритм социальной сети перепутал название города департамента Мозель на северо-востоке Франции с английским оскорблением. Мэр города Бич с населением около 5 тыс. человек сообщил, что страница была заблокирована 19 марта за нарушение правил сайта. «Имя нашего города пострадало из-за трудностей перевода», – заявил мэр. Представители социальной сети восстановили страницу только 13 апреля, когда наконец-то обнаружили неловкое недоразумение. Глава французского отделения социальной сети лично связался с городскими властями и принес свои извинения.

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