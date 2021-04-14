Представители системы здравоохранения США потребовали остановки использования вакцины Johnson & Johnson после сообщений о возникновении тромбов у граждан, получивших дозу лекарства.

По сообщению представителей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, на 6,8 млн человек, получивших дозу Johnson & Johnson было зафиксировано 6 случаев образования тромбов. С целью перестраховки, Минздрав США потребовал остановки использования препарата. Представители фармацевтической компании Johnson & Johnson заявили, что отложат экспорт вакцины в Европу до повторного подтверждения безопасности лекарства. На данный момент США занимают первую строчку в мировом рейтинге по количеству подтвержденных случаев заражения Covid-19 – свыше 31 млн. От коронавируса в Штатах скончалось 562 тыс. человек.