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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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США остановили использование вакцины Johnson & Johnson

США остановили использование вакцины Johnson & Johnson
14 апреля
12:31 2021
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Представители системы здравоохранения США потребовали остановки использования вакцины Johnson & Johnson после сообщений о возникновении тромбов у граждан, получивших дозу лекарства.

По сообщению представителей Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, на 6,8 млн человек, получивших дозу Johnson & Johnson было зафиксировано 6 случаев образования тромбов. С целью перестраховки, Минздрав США потребовал остановки использования препарата. Представители фармацевтической компании Johnson & Johnson заявили, что отложат экспорт вакцины в Европу до повторного подтверждения безопасности лекарства. На данный момент США занимают первую строчку в мировом рейтинге по количеству подтвержденных случаев заражения Covid-19 – свыше 31 млн. От коронавируса в Штатах скончалось 562 тыс. человек.

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