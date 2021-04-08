Вероника Рошка из ПДС, которая кичилась тем, что уничтожила парламентскую технику, скрывает часть своего имущества. Социалист Владимир Односталко обратился в Национальное агентство по неподкупности, сообщив об утаивании автомобиля, доли в компании, а также о сокрытии стоимости недвижимости.

«В декларации за 2019-2020 годы депутат ПДС не указала стоимость 4 сельхозучастков, хотя обязана по закону сделать это. В декларации за 2019-2020 г.г. Рошка указала, что владеет вместе с мужем четырьмя автомобилями, среди которых был и «Mercedes E250» стоимостью 180 тыс. леев. Машина «исчезла» из декларации, подписанной 31 марта 2021 г. Если был продан или подарен, то нужно отражать в документе», – отметил Односталко.

В то же время в последней декларации, представленной в Агентство по неподкупности, Вероника Рошка указала информацию о том, что ее супруг владеет 67% акций в компании „R&B BRANDS”, основанной в 2020 году. Однако таких данных в декларации за предыдущий год нет.

«Выяснилось, что муж депутата ПДС не задекларировал доходы от “Public Association DNT”, а Вероника Рошка не сообщила в Агентство о том, что является членом Национального постоянного бюро в партии «Действие и солидарность», то есть представляет интересы, о которых надо заявить официально», – добавил Односталко.