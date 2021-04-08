Ежемесячные выплаты по уходу за лицами с ограниченными возможностями и прикованными к постели из категории ликвидаторов аварии на ЧАЭС могут быть увеличены. Законопроект ПСРМ получил положительное заключение в комиссии по экономике, бюджету и финансам. За него проголосовали единогласно.

Он предусматривает изменение расчета пособия – с 500 леев до 80% от размера минимальной пенсии по возрасту.

Согласно авторам инициативы, она гарантирует не только увеличение выплаты, но и ее ежегодную индексацию.

Документ предстоит также проголосовать в ходе пленарного заседания. В случае одобрения, изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.