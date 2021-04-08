В ходе рабочей встречи председателя ПСРМ с руководителями местных партийных организаций в центральных регионах Молдовы обсуждались различные вопросы, касающиеся социально-экономического развития нашей страны, в том числе возможное содействие, которое могут оказать местные отделения политформирования.

Отдельным вопросом дискуссии стала борьба с продолжающейся пандемией. Было отмечено, что в районах ситуация немного более благоприятная по сравнению с Кишиневом, но в целом остается тяжелой. Участники совещания пришли к единому мнению о необходимости скорейшей массовой вакцинации населения.

Также был затронут комплекс вопросов, связанных с ремонтом дорог, строительством или модернизации социальных объектов, проблемы водоснабжения.

Игорь Додон подчеркнул, что эти и другие вопросы ему хорошо известны, так как на посту президента он всегда оказывал согражданам в районах максимально возможную помощь, пообещав делать это и в дальнейшем.