В середине марта председатель ПСРМ Игорь Додон начал общенациональную кампанию по сбору средств для покупки дома семье Ганган в селе Гура-Быкулуй Новоаненского района. В этой семье воспитываются и учатся восемь детей в возрасте от года до 18 лет.

Благодаря людям доброй воли удалось собрать необходимую сумму, и сегодня, в день рождения многодетной мамы – Дианы Ганган, лидер социалистов вместе с женой Галиной передал семье ключи от их нового дома, который находится в том же селе.

«Таким образом, нам удалось воплотить в жизнь мечту этих детей о жизни в собственном просторном, теплом, светлом доме со всеми необходимыми условиями для достойного проживания. В то же время мы передали семье еду, а детям – книги и игрушки, пожелали им здоровья и много счастливых моментов в этом доме.

Мы также посетили церковь Святого иерарха Николая в этом же населенном пункте. Церковь основана в 1890 году, объявлена историческим памятником и внесена в список культурного наследия Республики Молдова. С 2008 года по настоящее время сооружение на ремонте. Вместе с супругой мы решили оказать финансовую помощь для укрепления и внешней реставрации здания. Работы начнутся в ближайшее время», – сообщил Игорь Додон.