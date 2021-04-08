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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове лекарства для лечения COVID-19 на дому будут бесплатными

08 апреля
21:11 2021
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Решение об этом принято 8 апреля Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

«По инициативе министерства здравоохранения совместно с Национальной кассой медстрахования расширяется список медикаментов, компенсируемых пациентам с легкими и средними формами заболевания COVID-19 в амбулаторных условиях, то есть пациентам, лечащимся на дому. В то же время вводится компенсация этих медикаментов с 70% до 100% для всех категорий застрахованных и незастрахованных лиц», – заявил и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Он уточнил, что Минздрав разработает механизм доставки на дом лекарств для лечения COVID-19.

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