Решение об этом принято 8 апреля Национальной комиссией по чрезвычайным ситуациям.

«По инициативе министерства здравоохранения совместно с Национальной кассой медстрахования расширяется список медикаментов, компенсируемых пациентам с легкими и средними формами заболевания COVID-19 в амбулаторных условиях, то есть пациентам, лечащимся на дому. В то же время вводится компенсация этих медикаментов с 70% до 100% для всех категорий застрахованных и незастрахованных лиц», – заявил и.о. премьера Аурелиу Чокой.

Он уточнил, что Минздрав разработает механизм доставки на дом лекарств для лечения COVID-19.