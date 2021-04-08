На сегодняшний день в стране 219728 человек прошли лечение и 5307 умерли от инфекции COVID-19.

На 8 апреля в Молдове подтверждены 239146 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 8597 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19423 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3693 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 319 в крайне тяжелом состоянии (61 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).