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Газета "Кишиневские новости"

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Россия поставит Молдове 182.000 доз вакцины «Sputnik V»

Россия поставит Молдове 182.000 доз вакцины «Sputnik V»
08 апреля
14:31 2021
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Минздрав сообщил, что получит 180 тыс. доз вакцины «Sputnik-V”в качестве гуманитарной помощи из России.

Об этом сообщает министерство здравоохранения. В пресс-релизе указывается, что 7 апреля ведомство было извещено по дипломатическим каналам (посредством посольства РФ в Молдове) о готовности России поставить нашей стране 182 тыс. доз вакцины, из которых 60 тыс. предназначаются для Приднестровья. В настоящее время минздрав готовит необходимые документы для импорта партии вакцины.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон совершил рабочий визит в Москву, где была достигнута договоренность с российскими властями о выделении нашей стране гуманитарной помощи в виде вакцины.

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