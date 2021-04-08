Минздрав сообщил, что получит 180 тыс. доз вакцины «Sputnik-V”в качестве гуманитарной помощи из России.

Об этом сообщает министерство здравоохранения. В пресс-релизе указывается, что 7 апреля ведомство было извещено по дипломатическим каналам (посредством посольства РФ в Молдове) о готовности России поставить нашей стране 182 тыс. доз вакцины, из которых 60 тыс. предназначаются для Приднестровья. В настоящее время минздрав готовит необходимые документы для импорта партии вакцины.

Напомним, что председатель ПСРМ Игорь Додон совершил рабочий визит в Москву, где была достигнута договоренность с российскими властями о выделении нашей стране гуманитарной помощи в виде вакцины.