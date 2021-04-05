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Газета "Кишиневские новости"

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Украинского судью Чауса вывезли из Молдовы в багажнике автомобиля

Украинского судью Чауса вывезли из Молдовы в багажнике автомобиля
05 апреля
18:06 2021
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Украинского судью вывезли в соседнюю страну в багажнике автомобиля «Toyota RAV 4», принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. Об этом сообщил телеграм-канал INDEX, ссылаясь на источники, близкие к следствию. Согласно информации, всего в спецоперации участвовали 10 человек.

«Автомобиль в субботу, 3 апреля 2021 находился неподалеку от пункта перехода молдо-украинской границы Атаки, после чего переехал в соседнюю страну по «зеленому коридору», избежав таможенного контроля. За рулем находился Эдуард С, в сопровождении Юрия К. Через тот же пункт въехали в Украину и четверо других украинцев, которые, как предполагается, участвовали в похищении Чауса. Среди них и Олександр К, бывший зам. начальника управления уголовного преследования Львова. У него есть связи в криминальном мире соседней страны. Другие четверо человек из группы: Эдуард С., Роман К., Михайло Б, Олех С, Олександр К. Большинство из них спортсмены», – сообщает цитируемый источник.

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