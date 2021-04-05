Депутаты ПСРМ обвиняют Службу информации и безопасности (СИБ) и президента Майю Санду в том, что они знали о похищении украинского судьи Николая Чауса. В ходе брифинга для прессы парламентарии представили свои доказательства.

«В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обратился в тогдашнему премьеру Майе Санду с просьбой экстрадировать Чауса. Майя Санду тогда заявила, что сделает все возможное, чтобы удовлетворить этот запрос. В 2021 году президент Майя Санду встретилась с Зеленским за закрытыми дверьми. В конце февраля – начале марта руководство СИБ-а встретилось с представителями спецслужб Украины, а СИБ подчиняется президенту Майе Санду. 13 марта 2021 года Санду встретилась с руководством СИБ-а. 29 марта портал «RISE Moldova», финансируемый США и Соросом, публикует статью о Чаусе. Известно, что «RISE Moldova» используется спецслужбами для подготовки общественного мнения, чтобы запугать кого-то, чтобы отмыть чей-то имидж…

2 апреля посол США Хоган встречается с Майей Санду и с Ренато Усатым, а 3 апреля происходит похищение Чауса и Усатый публикует видео с деталями похищения. Появляются вопросы о синхронизации, которые ведут к мысли, что Майя Санду замешана в этом процессе», – заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Социалист отметил и тот факт, что НПО, финансируемые США, на этот раз хранят молчание, в отличие от ситуации, когда были высланы турецкие учителя. В то же время депутат Григоре Новак заявил, что на следующем заседании парламента социалисты потребуют создания следственной комиссии.

«СИБ не мог не знать, тем более, когда речь идет о том, что на территории Молдовы появляются сотрудники спецслужб других стран. Службы интересуются, шпионят, а СИБ утверждает, что ничего не знает», – недоумевает Новак.