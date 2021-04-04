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Газета "Кишиневские новости"

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Британия вводит Covid-паспорта

Британия вводит Covid-паспорта
04 апреля
21:36 2021
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Власти Англии обговаривают меры безопасности для возвращения массовых мероприятий и реанимации ночной жизни в стране, передает ВВС.

Правительство Великобритании планирует ввести в использование, так называемые «Covid-паспорта». В документе будет указано, если человек был вакцинирован, обладает антителами или недавно получил негативный результат теста на коронавирус. Граждане Великобритании будут обязаны предоставлять такой паспорт на входе в клуб или при посещении массовых мероприятий, например, футбольного матча. Сколько будет стоить такой паспорт, будет ли он ограничен сроком использования, окажется ли он необходим всем местным жителям – вопросы, которые пока остаются без ответа. За последние 28 дней Великобритания зафиксировала лишь 2 297 новых случаев заболевания Covid-19 и 10 смертей. Более 31,5 млн человек получили первую дозу вакцины и около 5,4 млн получили вторую дозу. Правительство страны убеждено, что к концу июля им удастся завершить вакцинацию всех совершеннолетних граждан.

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