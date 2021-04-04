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Газета "Кишиневские новости"

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Флорида ввела ЧП из-за ядовитой воды

Флорида ввела ЧП из-за ядовитой воды
04 апреля
21:36 2021
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Власти Флориды ввели режим чрезвычайного положения на фоне токсичных химикатов, обнаруженных в воде. Об этом сообщает ВВС.

Власти американского штата Флорида эвакуировали жителей 300 домов и перекрыли автомагистраль вблизи водохранилища Пайни-Пойнт. В водохранилище, занимающем 31 гектар, был обнаружен опасный уровень содержания фосфора и азота. Химикаты попали в воду из старого завода по производству фосфорных удобрений. Радиоактивные отходы производителя удобрений попали в водохранилище через подземные воды. Попытка заделать дыру, через которую происходила утечка отходов, не дала результатов. Введение режима ЧП позволит фондам прийти на помощь штату.  

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