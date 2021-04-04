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Газета "Кишиневские новости"

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В Кишиневе похищают людей средь бела дня

04 апреля
15:16 2021
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В центре Кишинева неизвестными был похищен украинский судья Николай Чаус, который еще в 2017 году попросил в Молдове политическое убежище.

Адвокат пропавшего Юлиан Балан написал в социальных сетях: «Важное объявление для администрации президента Молдовы, Генерального прокурора, Службы информации и безопасности, а также всех силовых структур: сегодня, 3 апреля… похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чье ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции». Пресс-секретарь МВД подтвердила слова адвоката. «Мужчину в возрасте пятидесяти четырех лет похитили три человека. Инцидент произошел возле жилого дома в центральном секторе столицы», – заявила Наталья Стати. В 2016 году правоохранительные органы Украины поймали Чауса на взятке в 150 тысяч долларов. Дабы избежать ареста, судья на частном самолете бежал в Молдову. Предполагается, что эвакуироваться ему помогали Петр Порошенко, тогда занимавший должность президента, и Влад Плахотнюк, экс-председатель Демпартии, который сегодня тоже находится в бегах.

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