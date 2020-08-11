Злоупотребление этим продуктом раньше времени убивает 50000 человек в год

Во многих странах, прежде всего азиатских, рис – традиционный продукт питания. Однако в последнее время ученые бьют тревогу – эта важная продовольственная культура становится причиной безвременной смерти как минимум 50000 жителей планеты в год.

Как выяснили ученые из Манчестерского и Солфордского университетов, рис обладает способностью накапливать значительные количества мышьяка, усвоенного из почвы. Растения легко поглощают этот химический элемент, потому что он хорошо растворяется в воде, а технология выращивания риса, как известно, предусматривает затопление полей.

При этом мышьяк обладает свойством маскироваться под другие химические вещества, полезные для растения, и его защитные механизмы «не узнают» токсины. Согласно результатам недавно проведенного исследования, при употреблении в пищу значительных объемов риса у людей увеличивается риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чаще встречается онкология и патологии печени.

Но полностью отказываться от употребления риса ученые не рекомендуют – он содержит много клетчатки и поэтому полезен. Специалисты советуют просто отдавать предпочтение сортам типа «басмати», которые считаются экологически чистыми, потому что не накапливают соли тяжелых металлов и другие вредные для человека вещества, сообщает «Daily Mail».

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