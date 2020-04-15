Представитель Всемирной организации здравоохранения в Молдове Стела Георгицэ разъяснила ситуацию вокруг количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом

По словам эксперта, коронавирус нового типа может быть выявлен и без проведения лабораторного анализа. Во всех 213 странах мира отчитываются на основе общих принципов: клинических, эпидемиологических и лабораторных.

В Молдове следуют рекомендациям ВОЗ, применяя общепринятые стандарты в части подозрительных случаев, возможных – когда в наличии клинический и эпидемиологический критерии и по определенным причинам не проведен еще лабораторный анализ.

Молдавские власти должны в течении 48 часов сообщить в ВОЗ данные и вести строгий учет случаев коронавируса на национальном уровне.

Семейные врачи, которые ведут больных, проходящих курс лечения в домашних условиях, должны соблюдать эти требования по отчетности, объяснила Георгицэ.

По данным минздрава, в нашей стране были подтверждены 1799 случаев COVID-19. В домашних условиях получают лечение 135 человек.