Суббота, 3 апреля 2021, 15:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Владимир Воронин: В пандемию не может быть и речи о выборах

Владимир Воронин: В пандемию не может быть и речи о выборах
03 апреля
14:36 2021
Версия для печати

Бывший президент Владимир Воронин раскритиковал намерение властей провести выборы в этом году в условиях, когда уровень заболеваемости демонстрирует тревожную динамику. Лидер ПКРМ считает, что политическое противостояние должно отойти на второй план, а приоритетом должна стать вакцинация, сообщает IPN.

«При чрезвычайном положении нельзя проводить выборы. Пока не закончится эпидемия, нельзя говорить о выборах. Даже если этот парламент покроется плесенью, мы должны позаботиться о гражданах, здоровье людей», – заявил Владимир Воронин в эфире телеканала TV8.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,010,00%
EUR21,18–0,01%
GBP24,910,00%
UAH0,650,00%
RON4,310,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 03.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд