Бывший президент Владимир Воронин раскритиковал намерение властей провести выборы в этом году в условиях, когда уровень заболеваемости демонстрирует тревожную динамику. Лидер ПКРМ считает, что политическое противостояние должно отойти на второй план, а приоритетом должна стать вакцинация, сообщает IPN.

«При чрезвычайном положении нельзя проводить выборы. Пока не закончится эпидемия, нельзя говорить о выборах. Даже если этот парламент покроется плесенью, мы должны позаботиться о гражданах, здоровье людей», – заявил Владимир Воронин в эфире телеканала TV8.