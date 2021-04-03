Специалисты американской компании «Nano Diamond Battery» разработали батарейку, которую можно назвать вечной. Принцип ее действия – отведение тепла от радиоактивных изотопов и преобразование его в электроэнергию при помощи наноалмазов.

Как обещают разработчики, такая батарея будет служить практически вечно – как минимум двадцать восемь тысяч лет. То есть устройствам, в которых будет установлена новая батарея, вообще не потребуется подзарядка или смена элемента питания. Гаджет может найти применение в ходе длительных космических полетов.

Однако и у бытовых потребителей появится возможность воспользоваться подобной батареей – для смартфонов, ноутбуков, слуховых аппаратов или кардиостимуляторов. Здесь обещанный срок службы – десять лет без необходимости подзарядки.

Разработчики рассчитывают, что новинка поятся на рынке уже через два года. Полная безопасность гарантируется, пишет «Daily mail».