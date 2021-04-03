Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский и на своей странице в социальной сети рассказал, каким правилам безопасности родители обязательно должны научить своего ребенка. Чем раньше начать, тем лучше. Как считает доктор, некоторые вещи способны усвоить уже трехлетние дети.

Прежде всего, ребенок должен знать и уметь назвать свои и родителей имя и фамилию, домашний адрес, номер телефона домашний и кого-то из родственников. Нужно строго-настрого внушить малышу, что никогда и ничего нельзя брать у незнакомых людей – ни угощение, ни воду или сок, ни игрушки, ни любых животных, больших или маленьких. И категорически нельзя никуда ходить с незнакомцем, даже если он, например, скажет, что его прислали мама, папа или бабушка – ни под каким предлогом.

Ребенок должен знать: куда бы не улетела игрушка – через забор или на дорогу – нельзя пытаться достать ее самостоятельно. Нужно попросить помочь кого-то из взрослых. И гулять один малыш не должен ни в коем случае, только в сопровождении взрослых. А если кто-нибудь, кроме родителей, попытается дотронуться до ребенка, следует сразу звать на помощь. Малыш должен помнить: играть с огнем нельзя, даже если он дома не один.

В случае, когда ребенок потерялся, он не должен стараться найти дорогу назад самостоятельно. Нужно оставаться на месте. А незнакомым людям нельзя рассказывать о себе, называть свое имя, фамилию, телефоны и адреса. Также очень важно, чтобы ребенок не соглашался делать то, что ему не нравится, даже если просьба совсем пустяковая.

Врач советует родителям выбирать такие слова и выражения, которые доступны ребенку, и убедиться, действительно ли он все понял, передает телеканал «Доктор».