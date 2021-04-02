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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 апреля 5048 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 апреля 5048 смертельных случаев
02 апреля
21:16 2021
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В течение прошедшего дня, 2 апреля, зарегистрированы еще 45 смертельных случаев от инфекции COVID-19.  

Это: 69-летняя женщина из Каларашского района, 66-летняя женщина из Дубоссарского района, 64-летний мужчина из района Дрокия, 63-летний мужчина из Рышканского района, 76-летний мужчина из Кишинева, 79-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из района Дрокия, 56-летний мужчина из Глодянского района, 68-летний мужчина из Оргеевского района, 48-летний мужчина из Шолданештского района, 70-летний мужчина из Новоаненского района, 63-летний мужчина из Бричанского района76-летняя женщина из Единецкого района, 77-летний мужчина из Единецкого района, 70-летняя женщина из Единецкого района, 86-летний мужчина из Единецкого района, 77-летний мужчина из Единецкого района, 69-летний мужчина из района Дрокия, 76-летняя женщина из Унгенского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 47-летняя женщина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Комратского района, 68-летняя женщина из Комратского района, 57-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 69-летний мужчина из Чадыр-Лунгского района, 66-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 69-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 69-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 70-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 62-летний мужчина из Хынчештского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 61-летний мужчина из Бричанского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 77-летняя женщина из Кишинева, 42-летний мужчина из Кишинева, 82-летний мужчина из Кишинева, 84-летний мужчина из Кишинева, 78-летняя женщина из Яловенского района, 53-летняя женщина из Новоаненского района, 41-летняя женщина из Рышканского района, 82-летний мужчина из Рышканского района, 81-летняя женщина из Криулянского района, 65-летняя женщина из Ниспоренского района, 72-летняя женщина из Ниспоренского района.              

На вечер 2 апреля 211803 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 5048 человек умерли от инфекции.

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