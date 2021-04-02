На сегодняшний день в стране 211803 человека прошли лечение и 5048 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 апреля в Молдове подтверждены 233136 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10024 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20163 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3933 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 323 в крайне тяжелом состоянии (64 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).