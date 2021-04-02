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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 апреля 211803 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 апреля 211803 излечившихся
02 апреля
21:16 2021
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На сегодняшний день в стране 211803 человека прошли лечение и 5048 умерли от инфекции COVID-19.  

На 2 апреля в Молдове подтверждены 233136 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 10024 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20163 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3933 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 323 в крайне тяжелом состоянии (64 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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