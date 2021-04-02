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Газета "Кишиневские новости"

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Санду призвала руководство Минобороны активизировать участие в НАТО

02 апреля
18:06 2021
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У нас есть важная поддержка со стороны внешних партнеров в усилиях реформировать армию. Об этом заявила Верховный главнокомандующий, президент страны Майя Санду в ходе координационного собрания «Инициативы по консолидации и оборонным возможностям».

По ее словам, необходимо трансформировать и модернизировать национальную армию для того, чтобы она могла ответить на новые вызовы для безопасности страны и более активно участвовать в обеспечении европейской и региональной безопасности.

Отметим, что проект «Инициатива по консолидации и оборонным возможностям» был запущен в 2015 году военным блоком НАТО для стран, не входящих в Альянс.

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