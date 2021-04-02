У нас есть важная поддержка со стороны внешних партнеров в усилиях реформировать армию. Об этом заявила Верховный главнокомандующий, президент страны Майя Санду в ходе координационного собрания «Инициативы по консолидации и оборонным возможностям».

По ее словам, необходимо трансформировать и модернизировать национальную армию для того, чтобы она могла ответить на новые вызовы для безопасности страны и более активно участвовать в обеспечении европейской и региональной безопасности.

Отметим, что проект «Инициатива по консолидации и оборонным возможностям» был запущен в 2015 году военным блоком НАТО для стран, не входящих в Альянс.