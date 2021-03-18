В последние годы все чаще озвучиваются серьезные планы заселения Луны. Причем не только с научными целями. В связи с этим британские эксперты по недвижимости подсчитали, во что обойдется приобретение (строительство) и эксплуатация жилья на спутнике Земли.

Прежде всего придется купить участок, на котором будет находиться дом. Здесь стоимость различна в зависимости от того, какая местность будет выбрана. Оказывается, на Луне уже есть более и менее престижные районы. Так вот, в первом случае нужно будет заплатить более девяноста пяти фунтов стерлингов за акр (4 сотки), во втором – в семь раз меньше.

Для строительства дома потребуется рабочая сила, материалы и оборудование. Доставка всего этого обойдется почти в шесть миллионов фунтов. Для защиты от экстремальных внешних факторов во время строительства придется потратить еще около тридцати миллионов. Общий итог: за постройку первого дома со всеми необходимыми коммуникациями на Луне нужно будет заплатить почти тридцать пять миллиардов фунтов. Однако возведение следующих домов обойдется несколько дешевле – инструменты и оборудование уже будут в наличии. То есть, если брать ипотеку на приобретение лунной недвижимости, первый взнос составит примерно четыре с половиной миллиона фунтов, а потом придется вносить в течение четверти века ежемесячно почти двести тридцать пять тысяч.

Для обеспечения жилья электроэнергией потребуется небольшой ядерный реактор (один миллиард фунтов) или солнечные панель (они дешевле – всего семнадцать тысяч). Расходы на производство еды точно не подсчитаны, но, чтобы снабдить продуктами семью из четырех человек, потребуется не менее тонны пищи, для чего придется организовать семь теплиц. Нужно еще учесть необходимость водоснабжения – для такой семьи и бытовых нужд необходимо около пяти с половиной тонн воды ежегодно. Но доставка такого большого количества воды на Луну – очень дорогое удовольствие, здесь специалисты видят выход в использовании технологии рециркуляции, передает телеканал «Наука».

В общем, думайте сами, решайте сами – по карману ли вам комфортная жизнь вдали от земных проблем.