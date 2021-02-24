Государственные резервы продовольственной пшеницы обеспечены на 125%, сообщили в Агентстве материальных запасов.

Также была возобновлена процедура замены 16 856 тонн урожая 2016 года. До 1 октября 2021 года запасы пополнятся зерном, выращенным в текущем году.

В ведомстве уточнили, что процедура замены строго необходима, так как истекает срок хранения пшеницы, что может привести к убыткам в размере 15 млн леев.

Из-за неблагоприятных погодных условий прошлого года в августе 2020 г. было принято решение приостановить процедуру замены, чтобы предотвратить опасность возникновения продовольственного кризиса.

Отметим, что запасы пшеницы предназначены для обеспечения продовольственной безопасности страны в случае чрезвычайного положения.