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Газета "Кишиневские новости"

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Запасы пшеницы обеспечивают потребности Молдовы на 125%

24 февраля
21:48 2021
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Государственные резервы продовольственной пшеницы обеспечены на 125%, сообщили в Агентстве материальных запасов.

Также была возобновлена процедура замены 16 856 тонн урожая 2016 года. До 1 октября 2021 года запасы пополнятся зерном, выращенным в текущем году.

В ведомстве уточнили, что процедура замены строго необходима, так как истекает срок хранения пшеницы, что может привести к убыткам в размере 15 млн леев.

Из-за неблагоприятных погодных условий прошлого года в августе 2020 г. было принято решение приостановить процедуру замены, чтобы предотвратить опасность возникновения продовольственного кризиса.

Отметим, что запасы пшеницы предназначены для обеспечения продовольственной безопасности страны в случае чрезвычайного положения.

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