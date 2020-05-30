31 мая (по старому стилю 18 мая) христиане поминают Феодота Анкирского (Овсяник) и святых мучениц Семь Дев

История

Мученик Феодот Анкирский (Овсяник) и святые мученицы Семь Дев жили в 3 веке в римской провинции Анкир. Это был период жесточайшего преследования христиан. Мученик Феодот был из числа зажиточных горожан, он много и открыто помогал церкви. Не страшась наказаний, он проповедовал христанство, за что был одарен Господом способностью исцелять даже неизлечимых больных. Предание гласит, что Семь Дев Александра, Евфрасия, Иулия, Клавдия, Матрона, Текуса, Фаина, жившие в гостинице праведника Феодота, как и он, исповедовали веру христианскую. А когда правитель Анкиры, узнав об этом, приказал подвергнуть их жестоким пыткам, чтобы заставить отречься от веры, они предпочли смерть. Семь святых Дев были казнены варварским способом. К шее каждой из них был привязан тяжеленный камень, а затем их бросили в омут. Мученик Феодот тайно захоронил несчастных. Но его предали, сообщив о похоронах правителю, за что его самого приговорили к отсечению головы.

За муки и веру в Господа Феодота и Семь Дев нарекли святыми. Люди нарекли Федота еще и Овсяником, поскольку 31 мая совершался специальный ритуал гадания на урожай важнейшей селхозкультуры Руси – овса.

Чего нельзя делать 31 мая 2020 года

В этот день в старину категорически запрещено было рубить дубовые деревья. Считалось, что в стволе этого дерева живут добрые лесные духи, а причинять им страдания было грехом. В наши дни достаточно быть осторожными с предметами из дуба, например, лучше укладку дубового паркета отложить на другие дни.

31 мая лучше держаться подальше от водоемов и омутов, чтобы не потревожить души Святых Дев и не притянуть к себе несчастья.

Поверья и приметы:

В День Федота в прежние времена шли к целителям, потому что в этот день все недуги покидали страдающих. Особенно это касалось болей в спине. Для этого даже существует специальный заговор.

Считалось, что день этот благоприятен для поиска невесты и жениха.

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