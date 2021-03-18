Через год после объявления пандемии коронавируса Детский фонд ООН – ЮНИСЕФ опубликовал неутешительную информацию. По подсчетам экспертов, сильнее всего глобального инфекционного кризиса пострадали дети, даже если они и не заболели.

Тем не менее, тринадцать процентов всех заболевших в течение года – дети и молодежь не старше двадцати лет. Почти год свыше ста шестидесяти восьми тысяч детей не учились из-за того, что школы в период карантина не работали, а не меньше трети школьников не могли учиться дистанционно из-за отсутствия доступа к интернету.

К ноябрю 2020 года от истощения страдали около пятидесяти пяти миллионов детей на планете, и это на четырнадцать процентов больше, чем годом ранее. Прогнозируется, что количество детей из семей, живущих за чертой бедности, возрастет еще на сто сорок миллионов.

Из-за того, что в двадцати шести странах мира прекратили проведение вакцинации, почти сто миллионов детей не получили прививки против кори.

Около половины жителей планеты лишены возможности мыть руки водой с мылом у себя дома, а основные услуги в области санитарии и гигиены, с помощью которых можно сократить распространение инфекции, отсутствуют у большей части населения стран третьего мира, большого количества медицинских и учебных учреждений. По этой причине ежедневно умирают примерно семьсот детей, не достигших пятилетнего возраста.

В ЮНИСЕФ призывают правительства всех стран мира уделить особое внимание детям при восстановлении нормальной жизни после пандемии. Иначе сегодняшнее и даже завтрашнее молодое поколения могут стать потерянными, сообщает unicef.org.