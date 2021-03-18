Четверг, 18 марта 2021, 16:57

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кандидат в премьеры Владимир Головатюк обратился к Зинаиде Гречаный

Кандидат в премьеры Владимир Головатюк обратился к Зинаиде Гречаный
18 марта
14:46 2021
Версия для печати

Кандидат на должность премьера от парламентского большинства Владимир Головатюк поблагодарил председателя парламента Зинаиду Гречаный за оказанное доверие и согласился на выдвижение. Обращение Головатюка было опубликовано на официальной странице ПСРМ.

Уточним, что лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ представил сегодня декларацию парламентского большинства, в которой указано имя кандидата – Владимира Головатюка. Также президенту страны было направлено официальное обращение с тем, чтобы Майя Санду, согласно законодательству, выдвинула кандидатуру парламентского большинства на должность премьера.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,77+0,42%
EUR21,20–0,05%
GBP24,78+0,20%
UAH0,64+0,44%
RON4,34–0,03%
RUB0,24+0,10%

Курсы валют в MDL на 18.03.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд