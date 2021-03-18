Кандидат на должность премьера от парламентского большинства Владимир Головатюк поблагодарил председателя парламента Зинаиду Гречаный за оказанное доверие и согласился на выдвижение. Обращение Головатюка было опубликовано на официальной странице ПСРМ.

Уточним, что лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ представил сегодня декларацию парламентского большинства, в которой указано имя кандидата – Владимира Головатюка. Также президенту страны было направлено официальное обращение с тем, чтобы Майя Санду, согласно законодательству, выдвинула кандидатуру парламентского большинства на должность премьера.