Кандидат парламентского большинства на пост премьер-министра Владимир Головатюк в настоящее время занимает должность посла Республики Молдова в Москве. По профессии экономист, большую часть своей карьеры проработал в банковской сфере и в научных кругах.

Он работал в Национальном банке Молдовы и короткое время возглавлял Национальное бюро статистики. Его политическая карьера началась на парламентских выборов 2014 г. Как депутат от ПСРМ был назначен секретарем комиссии по экономике, бюджету и финансам, а впоследствии ее возглавил. Он вел активную деятельность в области парламентской дипломатии, будучи членом Межпарламентской ассамблеи стран-участниц СНГ, а также участвуя в работе групп дружбы с Российской Федерацией, Японией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Республикой Армения.

С 1979 по 1984 год учился на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета. Затем на два года он вернулся в Молдову, где преподавал на кафедре политической экономии Сельскохозяйственного института в Кишиневе. С 1986 по 1989 год вернулся в Санкт-Петербург и получил степень доктора экономических наук.

В 1989 году Владимир Головатюк навсегда вернулся в Молдову и еще год преподавал в Сельскохозяйственном институте в Кишиневе. С 1989 по 1993 год он занимал ряд должностей в Районном союзе потребительских обществ Рышкань. С 1993 по 2000 год работал в Национальном банке Молдовы, где занимал посты заместителя, а затем начальника Управления денежно-кредитной политики и исследований, исполнительного директора НБМ и члена Совета директоров.

В 2000 году он перешел в частный сектор, заняв пост первого вице-президента совета директоров «Бизнесбанка». В 2003 году он оставил эту должность и стал финансовым экспертом в журнале «Банки и финансы». С 2005 по 2008 год работал национальным консультантом в проекте Программы развития Организации Объединенных Наций по мониторингу и оценке макроэкономической ситуации и финансового сектора.

После завершения проекта с 2008 по 2009 год возглавил Национальное бюро статистики, а затем вернулся в банковский сектор. До 2011 года он занимал должность главы кредитного отдела B.C. «ФинКомБанк». В 2011–2013 годах Головатюк работал в Институте модернизации Молдовы.