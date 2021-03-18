В настоящее время он занимает должность посла Молдовы в России. Его имя фигурирует в декларации, подписанной 53 депутатами, создавшими новое большинство. Речь идет о социалистах и платформе «За Молдову». Документ опубликован телеграм-каналом INDEX.

Согласно информации INDEX, список подписавшихся может еще вырасти. Напомним, что парламентское большинство в этой связи направило приглашение на консультации Майе Санду.