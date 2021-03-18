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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ и «Pentru Moldova» выдвинули в премьеры Владимира Головатюка

ПСРМ и «Pentru Moldova» выдвинули в премьеры Владимира Головатюка
18 марта
14:36 2021
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В настоящее время он занимает должность посла Молдовы в России. Его имя фигурирует в декларации, подписанной 53 депутатами, создавшими новое большинство. Речь идет о социалистах и платформе «За Молдову». Документ опубликован телеграм-каналом INDEX.

Согласно информации INDEX, список подписавшихся может еще вырасти. Напомним, что парламентское большинство в этой связи направило приглашение на консультации Майе Санду.

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