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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Назад, в пещеры отправились добровольцы во Франции

Назад, в пещеры отправились добровольцы во Франции
18 марта
13:06 2021
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Эксперимент организовал Кристиан Клот, глава французского научно-исследовательского Института адаптации человека. Пятнадцати добровольцам в возрасте от двадцати семи до пятидесяти лет, в числе которых и он сам, предстоит провести сорок дней в одной из пещер, без часов и телефонов. Условия их ждут суровые: температура в пещере не превышает плюс двенадцати, зато влажность почти абсолютная – девяносто пять процентов, и естественное освещение отсутствует. Едой добровольные узники будут обеспечены – заготовлены четыре тонны продовольствия. Зато для получения электроэнергии придется крутить педали велосипеда, а питьевую воду добывать с сорокапятиметровой глубины.

Пещера оснащена датчиками, с помощью которых исследователи, находящиеся на поверхности, смогут в режиме онлайн отслеживать, как меняется поведение участников эксперимента, их самочувствие, эмоциональный настрой и мыслительная деятельность. Это и есть цель эксперимента – определить, какое влияние на психику человека оказывает длительная изоляция без ощущения времени, сообщает «Фокус».   

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