Кукла Барби – одна из самых популярных в мире игрушек. О ней мечтают девочки из разных стран с самого раннего возраста. Однако психологи из британского Университета Дарема пришли к выводу: в реальной жизни женщина с такими пропорциями фигуры существовать бы не могла. Следовательно, игрушка создает у детей неправильное представление о том, как должна выглядеть красивая женщина. И это порождает у девочек заниженную самооценку, когда они взрослеют, у них возникает чувство собственной неполноценности. Отсюда множество случаев анорексии у подростков, иногда заканчивающихся смертью.

Ученые провели эксперимент с участием девочек, которым было от пяти до девяти лет. Их разделили на две группы, одной дали для игр худых кукол, другой – кукол с фигурой, приближенной к естественным формам. Соответственно, девочки из первой группы все, как одна, захотели быть очень худыми, а у второй группы желания разнились. И если девочкам предлагали другие игрушки, при выборе самой красивой всегда побеждала Барби.

Исследователи сделали заключение, что девочки, усвоившие искаженное представление о стандартах женской фигуры, будут впоследствии испытывать чувство подавленности от того, что не соответствуют этому идеалу. А результатом может стать расстройство не только пищевого поведения, но и психики.

Ученые призывают родителей воспитывать у дочерей уважительное отношение к собственной фигуре во избежание негативных последствий, сообщает Study Finds.