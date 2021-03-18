Так прокомментировали депутаты из разных фракций выдвижение президентом на должность премьера Игоря Гросу. Председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил, что глава государства привела в действие план, известный узкому числу людей, нацеленный на провоцирование досрочных выборов.

«Это необдуманный шаг. Нужно было соблюдать решение КС и проводить консультации для достижения результата. Думаю, это был план, известный малому числу людей в стране, включающий цепь событий, начиная от отказа Марианны Дурлештяну, назначения Игоря Гросу и последующих действий, которые мы увидим в КС. Думаю, что цель – Конституционный суд, чтобы создать впечатление второй попытки выдвижения премьера. Думаю, будут давить на КС, и это вскоре мы увидим», – заявил Фуркулицэ.

Депутат Платформы DA Василе Нэстасе отметил, что Санду разочаровала своих бывших союзников по альянсу, с которыми не провела консультации. Он задался вопросом: чем Гросу лучше Андрея Нэстасе?

«Санду говорила, что политика должна быть моральной, что нужно измениться (…) Платформа DА четко увидела, что они нам не доверяют. Чем Гросу лучше представителя Платформы?» – недоумевает Нэстасе. Он пояснил, что возникает много вопросов к неподкупности Гросу.

«Для такой должности нужно быть чистым как слеза. До 24 декабря были фильтры для назначения на должность. Когда в администрации президента говорят, что в парламенте коррупционеры, задаюсь вопросом: а через дорогу? Там нет? RISE писал о советнике президента, молодом человека, купившем дом за 400 тыс. евро. Хочу знать источник и платил ли он налоги»,- сказал парламентарий.

Депутат PRO Moldova Владимир Чеботарь заявил, что своим шагом Майя Санду продемонстрировала, что превращается в того, с кем боролась – во Владимира Плахотнюка.