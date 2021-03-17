Вчера Майя Санду вновь нарушила Конституцию, выдвинув Игоря Гросу кандидатом на должность премьер-министра. Об этом председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”. Он подчеркнул, что социалисты голосовать за кандидатуру Гросу не будут, а завтра, как и было объявлено ранее, озвучат имя другого претендента на этот пост.

«Завтра мы выдвинем от оформленного большинства новую кандидатуру на должность премьер-министра – в соответствии с тем, как это расписано в Конституции, а не то, что вчера “исполнила” президент. Мы считаем, что Майя Санду вновь нарушила Основной закон страны», – сказал он. Фуркулицэ отметил, что глава государства должна была руководствоваться результатами вчерашних переговоров, а на них было чётко обозначено, что большинство есть.

«Да, на тот момент у большинства был кандидат, но это не означает, что это большинство не может выдвинуть другого кандидата. Логично и законно было бы после окончания консультаций и того, что кандидат большинства отказался от предложенной ему должности, проконсультироваться с большинством ещё раз, чтобы узнать, есть у него другой кандидат. Только, если бы президент констатировала, что кандидата нет, она могла бы выдвинуть на своё усмотрение другого. Ситуация очень похожа на предыдущую, мы имеем дело с ещё одним нарушением Конституции президентом. Мы докажем, что Конституцию нужно соблюдать», – пояснил социалист. Лидер парламентской фракции ПСРМ также подтвердил, что голосовать за кандидатуру Игоря Гросу социалисты не будут. Кроме того, он отметил, что вчерашние консультации были конструктивными и что Партия социалистов не отказывается от идеи досрочных выборов, но считает, что проводить их следует только после того, как будет стабилизирована ситуация с коронавирусом.