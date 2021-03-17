ПСРМ сожалеет, что глава государства Майя Санду не готова ответить на открытость депутатского корпуса и руководства ПСРМ, проявленную с целью найти прагматичное решение для выхода из политического и конституционного кризиса. Такого мнения придерживается лидер политформирования Игорь Додон. По его словам, уже завтра фракция с наибольшим количеством депутатов выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра, призвав всех депутатов, парламентские группы присоединиться к новому парламентскому большинству. Об этом лидер социалистов заявил в ходе заседания парламентской фракции ПСРМ.

«Мы выразили сожаление в связи с тем, что глава государства Майя Санду не готова ответить на открытость депутатского корпуса и руководства ПСРМ, проявленную с целью найти прагматичное решение для выхода из политического и конституционного кризиса. Мы выразили готовность к позитивному, конструктивному диалогу, чтобы свести к минимуму человеческие потери в борьбе с пандемией COVID-19, а также социально-экономические потери, которые несет наша страна.

Мы были единодушны во мнении, что как ответственные политики, заботящиеся о гражданах, мы не можем допустить, чтобы страна была ввергнута в предвыборную лихорадку из-за чьих-то узких политических амбиций. Это в условиях, когда эпидемия каждый день «косит» десятки людей, родственников, друзей, наших коллег, больницы переполнены, а врачи на грани истощения.

Фракция ПСРМ подтвердила необходимость обеспечить страну вакцинами от COVID-19, чтобы появилась возможность иммунизировать не менее 350-400 тысяч граждан, после можно вернуться к обсуждению политических сценариев. Игорь Додон особо отметил, что для ПСРМ приоритетом является жизнь и здоровье граждан, а не политические интересы или рейтинг.

«Мы по-прежнему уверены, что для более эффективного управления пандемическим кризисом, который сильно ударил по экономике, необходимо более эффективное полноценное правительство. А этого можно добиться, консолидируя все силы в парламенте, для которого судьба страны, жизнь и здоровье людей являются приоритетом», – заявил Додон.

Депутаты-социалисты сегодня оспорили в Конституционном суде постановление о назначении Игоря Гросу кандидатом на пост премьер-министра. По их мнению, указ был издан без консультаций с формализованным большинством, что является нарушением недавних постановлений Конституционного суда.

«Завтра, 18 марта, на пленарном заседании парламента ПСРМ фракция с наибольшим количеством депутатов выдвинет нового кандидата на пост премьер-министра. Мы призовем всех депутатов, парламентские группы присоединиться к новому парламентскому большинству», – заключил Игорь Додон.