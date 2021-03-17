На сегодняшний день в стране 182108 человек прошли лечение и 4436 умерли от инфекции COVID-19.

На 17 марта в Молдове подтверждены 208928 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 10573 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19833 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4449 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 337 в крайне тяжелом состоянии (71 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).