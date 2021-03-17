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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Новый наноматериал не оставит фальшивомонетчикам шансов

17 марта
20:41 2021
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Международная группа ученых во главе со специалистами российского Национального исследовательского технического университета МИСиС разработала новый нанокомпозит, в составе которого железо, кобальт и никель. Это материал с контролируемыми магнитными характеристиками.

Новый композит отличается высоким уровнем коэрцитивной силы (мерой способности ферромагнитного материала выдерживать внешнее магнитное поле, не становясь размагничивающимся). Это значит, что разработка найдет применение в самых разных сферах – от производства смартфонов до космических технологий. А еще благодаря новому материалу можно будет защищать от подделок денежные купюры и ценные бумаги – фальшивомонетчикам не по силам будет воссоздать нанокомпозит с такими свойствами, сообщает phys.org.   

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