Международная группа ученых во главе со специалистами российского Национального исследовательского технического университета МИСиС разработала новый нанокомпозит, в составе которого железо, кобальт и никель. Это материал с контролируемыми магнитными характеристиками.

Новый композит отличается высоким уровнем коэрцитивной силы (мерой способности ферромагнитного материала выдерживать внешнее магнитное поле, не становясь размагничивающимся). Это значит, что разработка найдет применение в самых разных сферах – от производства смартфонов до космических технологий. А еще благодаря новому материалу можно будет защищать от подделок денежные купюры и ценные бумаги – фальшивомонетчикам не по силам будет воссоздать нанокомпозит с такими свойствами, сообщает phys.org.