В США зарегистрирован первый в мировой практике случай: женщина, получившая прививку от коронавируса на позднем сроке беременности, родила девочку с антителами. При этом мать успела получить всего одну дозу вакцины вместо двух. Этот случай описали врачи из Атлантического университета в штате Флорида.

Женщина не болела коронавирусом, то есть природных антител у нее не было. А у малышки были выявлены антитела, которые обычно вырабатываются у перенесших инфекцию. Это дало специалистам основание считать, что вакцинирование матерей еще до родов дает детям защиту от вируса. Ученые и раньше предполагали такую возможность, а сейчас получили подтверждение своей гипотезе.

Правда, как долго будет сохраняться такой иммунитет, предсказать сегодня невозможно. Теперь специалисты намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, когда именно лучше вакцинировать беременных женщин, чтобы младенец получил как можно более высокий уровень защиты, сообщает medrXiv.