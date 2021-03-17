Всегда считалось, что, если облысение началось, обратной дороги нет: восстановить волосы не удастся, их выпадение можно лишь затормозить. Но корейским ученым, похоже, удалось опровергнуть это мнение. Проведенное ими исследование показало, что масло тыквенных семечек способно обратить облысение вспять.

В течение полугода длился эксперимент, в котором участвовали около восьми десятков мужчин с легким или умеренным облысением. Часть из них ежедневно получала по четыреста граммов масла тыквенных семян, а другая часть испытуемых принимала плацебо. Волосяной покров первой группы участников по сравнению с членами второй группы стал гуще в среднем на сорок процентов, повысилась их самооценка и улучшился психологический настрой. Важно и то, что применение препарата не вызвало никаких нежелательных побочных действий, сообщает profile.ru.