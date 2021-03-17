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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 марта 4436 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 17 марта 4436 смертельных случаев
17 марта
20:41 2021
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В течение прошедшего дня, 17 марта, зарегистрированы еще 34 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 59-летняя женщина из Шолданештского района, 68-летняя женщина из муниципия Бельцы, 48-летняя женщина из муниципия Бельцы, 66-летний мужчина из Бричанского района, 73-летний мужчина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из Кантемирского района, 61-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 55-летний мужчина из Дубоссарского района, 71-летний мужчина из Флорештского района, 66-летняя женщина из Флорештского района, 70-летняя женщина из Флорештского района, 61-летняя женщина из Оргеевского района, 74-летний мужчина из Оргеевского района, 69-летний мужчина из Оргеевского района, 60-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 80-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из Рышканского района, 74-летняя женщина из Кишинева, 65-летняя женщина из муниципия Кишинев, 70-летняя женщина из Яловенского района, 54-летний мужчина из Леово, 48-летняя женщина из Хынчештского района, 65-летний мужчина, 68-летний мужчина из Кишинева, 64-летняя женщина из Оргеевского района, 40-летний мужчина из Кишинева, 93-летняя женщина из Приднестровья, 78-летняя женщина из Приднестровья, 79-летний мужчина из Дубоссарского района.              

На вечер 17 марта 182108 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4436 человек умерли от инфекции.

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