Психолог Чарльз Спенс из Оксфордского университета в Великобритании задался вопросом: по каким критериям покупатели выбирают вино в магазине. Профессор обобщил исследования своих коллег, проведенные в разных странах, и сделал любопытные выводы.

Если человек, не являющийся тонким знатоком вин, видит в магазине большое количество бутылок с разными напитками, он, скорее всего, остановит выбор на вине с легко произносимым названием. Или с красивой этикеткой, даже если картинка никакого отношения к вину не имеет. В случае, когда вино покупателю понравится, оно лучше запомнится благодаря названию и этикетке.

Профессор пошел дальше и проанализировал влияние психологии на вкус вина после того, как бутылку открыли. Так, вкуснее кажется вино из бутылки с корковой пробкой, а не с винтовой крышкой, даже если на самом деле это один и тот же напиток. А увеличивает удовольствие музыкальное сопровождение, но не всякое, а только правильное. К примеру, к красному вину хорошо подходит блюз. И еще: если поверить, что мы пьем дорогое вино, вкусным окажется даже дешевое, пишет «Daily mail».