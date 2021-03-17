Знаменитые красные телефонные будки являются неотъемлемой частью городского пейзвжа в Великобритании. Но сегодня нужда в них практически исчезла: в век смартфонов уличные таксофоны не востребованы. Поэтому компания-владелец задумалась о том, что делать с этими объектами.

Часть из них модернизировали, превратив пункт зарядки цифровых гаджетов, наблюдения за окружающей средой и точки распространения сверхбыстрого общественного Wi-Fi. Остальные будки предлагаются к продаже местным общинам по всей стране по символической цене – один фунт стерлингов. Предполагаемые назначения обновленных будок – небольшие уличные библиотеки, дефибрилляторы для борьбы с сердечными приступами, мини-выставочный зал.

Всего планируется реализовать четыре тысячи телефонных будок. Более шести с половиной тысяч таких объектов уже проданы за последние двенадцать лет, пишет «Европейская правда».