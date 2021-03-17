Об этом заявил вице-председатель парламента, социалист Влад Батрынча.

«Считаем, что снова была нарушена Конституция. Никто из участников консультаций не выдвигал г-на Гросу. Не было обстоятельств, которые бы позволили госпоже президенту выдвинуть Гросу. Больше того, в наших откровенных дискуссиях с президентом этот сценарий не обсуждался. Очевидно, что, если будет искреннее желание обсуждать и находить решение, а мы понимаем, что и президент, и ПДС осознали, что адекватная договоренность с ПСРМ должна состояться, если будет намерение выработать дорожную карту, госпожа президент должна подумать, было ли это выдвижение рациональным?» – заявил Батрынча.